إيران تشارك في بناء أعلى سد في العالم

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وجاءت تصريحات وزير الطاقة الإيراني خلال اجتماع بالفيديو عقده مع نظيره الطاجيكي، دلير جمعة لمتابعة بنود وثيقة التعاون المشتركة بين إيران وطاجيكستان.

وثمن محرابيان جهود حكومة طاجيكستان لعقد الاجتماع السادس عشر للجنة إيران وطاجيكستان في دوشنبه وإقامة معرض البناء الإيراني الذي أظهر إنجازات جيدة. .

ولفت وزير الطاقة إلى استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة والعمل في مشاريع طاجيكستان وأضاف: يمكن تقديم خدمات الشركات الإيرانية في كافة المجالات، وخاصة في مجال التوربينات الكبيرة والقطاعات التقنية، ومن الممكن توظيف إمكانيات الشركات النشطة في هذا المشروع وشركات إيرانية أخرى والذي من شأنه تسريع إنجاز المشروع.

من جهته، صرح دلير جمعة، وزير الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان، أن مراجعة الوثيقة وتنفيذها تشكل أولوية بعد التوقيع على وثيقة اللجنة المشتركة الـ16 بين إيران وطاجيكستان.