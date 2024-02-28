محاولة أميركية فاشلة في البحر الأحمر لإفك الحصار عن الاحتلال.. فما هي؟

العالم - مراسلون

منذ يناير الماضي تشهد المحافظة اليمينة غارات جوية مكثفة وقصف بحري مستمر من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في محاولة لفك الحصار البحري عن كيان الاحتلال الإسرائيلي.

تصعيد إمريكي بريطاني غير مسبوق في البحر الأحمر، وإستنفار بعدد من الأساطيل والمدمرات الحربية البحرية، عرض التحالف الدولي إلى مزيد من الهزائم المعنوية في الساحة الدولية، حيث تتواصل الخسائر المادية أمام أهداف وهمية تشن عليها واشنطن، مئات الغارات والقصف البحري، ومازالت الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، لها القول في المعركة المقدسة.

محافظة الحديدة أو ما يعرف بحارس البحر الأحمر، رغم جراحها من قبل العدوان السعودي الإماراتي على مدى عشرة أعوام، الا انها سجلت موقفا مشرفا مع القضية الفلسطينية، بتكاتف أبنائها، حيث تتعرض مناطق الصليف ورأس عيسى والعرج واللحية وبشكل شبه يومي، لعشرات الغارات الجوية والقصف البحري الا انها مازالت صامدة والحياة فيها طبيعية.



بينما تتعرض مناطقهم للغارات والقصف، يواصلون حياتهم كالمعتاد ولا شي يعكر صفوهم، في مشهد يعكس إرادتهم الصلبة في الوقوف مع غزة، وتأكيدا على عبثية الغارات الأمريكية والبريطانية التي لن تزيدهم الا قوة وايمانا بعدالة القضية الفلسطينية.