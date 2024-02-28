فيديو خاص للعالم.. ماذا قال نقيب الصحفيين المصريين عن نظرائه الفسطينيين؟

العالم - مراسلون

وقال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي خلال مؤتمر تضامني مع الصحفيين الفلسطينيين في القاهرة للعالم: "إن رسالة هذا المؤتمر هي ان نقول ان العالم أعينه ليست غامضة عما يجري في غزة، وإن الصحفيين الفلسطينيين كتبوا نموذجا للصمود والبطولة والمهينة، وكيف يجب أن تكون الصحافة قادرة على الدفاع عن قضية الأوطان، والمؤتمر هو محاولة لمساندة أكثر من ألف صحفي فقدنا منهم ما يقارب 15 بالمئة، وهي جريمة الأبشع والأكثر اجراما بتاريخ الصحافة في العالم".

في إطار دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية وخاصة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين مؤتمراً تضامنياً مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات كبيرة وجرائم لا مثيل لها أثناء تأديتهم لمهامهم ورسالتهم المهنية من قبل جيش صهيوني لا يعرف عن الإنسانية شئ سوي اسمها فقط.

المؤتمر الذي جاء بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمى للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين شارك خلاله بعض ناقلي الحقيقة من الصحفيين الفلسطينين الذين قضوا ما يزيد على مائة يوم تحت القصف الصهيونى، ونقل بعضهم لنا شهاداتهم الحية من قلب غزة.

قالت الإعلامية الفلسطينية خولة الخالدية للعالم: "إن الاوضاع في غزة كانت أوضاع من الصعب وصفها نحن نتحدث عن إبادة جماعية متعلقة بصواريخ إسرائيلية تستهدف فيها المدنيين وكافة من يتحرك في كافة مناطق غزة، بحيث لم يكن في غزة أي منطقة آمنة كما تتحدث "إٍسرائيل" وكانت هذه رواية إسرائيلية مغلوطة، وهناك آلاف الجرائم التي ارتكبت منذ السابع من اكتوبر من عام 2023 وحتى هذه اللحظة عمليات التهجير القسري عمليات الاعدام الميداني".

المشاركون في هذا المحفل طالبوا بوقف حرب الإبادة التي تتم بمعاونة أمريكية و قوي غربية، ووقف إطلاق النار وفك الحصار وحرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني، وأكدوا وجود عدد من الخطوات التي ستقوم بها النقابة ممثله في الدخول في محاكمات جرائم الحرب وغيرها من الخطوات التضامنية للشعب الفلسطينى.

اذن المؤتمر رسالة تضامنية من نقابة الصحفيين المصريين للزملاء داخل قطاع غزة والذين يواجهون أبشع الجرائم بحق الإنسانية وذلك في مقابل نقلهم للحقيقة فقط.