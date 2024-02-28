جنود الاحتلال في مرمى صواريخ حزب الله بهذه المواقع..

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كذلك استهدفت المقاومة الإسلامية ‏موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابات مؤكدة.



هذه العمليات جاءت اثر إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صواريخ من جنوب لبنان مستهدفة موقعين عسكريين إسرائيليين في شمال فلسطين المحتلة وأكدت كتائب القسام إطلاق رشقتين صاروخيتين مكونتين من أربعين صاروخ غراد على مقر قيادة اللواء الشرقي769 بمعسكر غيبور في كريات شمونة وعلى ثكنة المطار في بيت هلل مشيرة الى أن هذه العملية تأتي في سياق الرد على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة والرد على اغتيال القادة الشهداء وإخوانهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسائل إعلام الاحتلال ذكرت أن حزب الله يخلق واقعا جديدا في الشمال ويغير في أسلوب عمله وذلك بإطلاق مكثف ومركز للصواريخ واعترف إعلام الاحتلال بسقوط صواريخ داخل كريات شمونه وفي إصبع الجليل وفي الجليل الغربي ووقوع أضرار فيها معلنا عن إصابة أكثر من 26 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الماضية سبعة منهم في قطاع غزة.

وكشف مستشفى رمبام بحيفا عن وصول جرحى عبر مروحية عسكرية قادمة مما أسماه المنطقة الشمالية وصرح المحلل العسكري لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أن جيش كيانه يفقد عددا لا بأس به ممن وصفهم بالقادة والمقاتلين وأن لديه آلاف الجرحى قائلا إن كيان الاحتلال سينهي هذا العام باثني عشر ألف جندي إسرائيلي معاق.

الطيران الحربي الاسرائيلي واصل غاراته على القرى الجنوبية اللبنانية مستهدفا بلدة الزلوطية في القطاع الغربي من جنوب لبنان وسيارة على أوتوستراد بلدة الغازية

كذلك استهدفت الغارات الاسرائيلية مدينة بنت جبيل ومنطقة الخريبة بين مدينة الخيام وراشيا الفخار.