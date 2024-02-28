زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن نيته التنحي

العالم-الامريكيتان

وقال مكونيل في كلمة ألقاها أمام المجلس: "أقف أمامكم اليوم لأقول لكم إن هذه الولاية ستكون الأخيرة لي كزعيم للجمهوريين".

وقوبل هذا الخطاب المفاجئ بتصفيق حار من نواب الحزبين في مجلس الشيوخ.

ووجد مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ منذ العام 2015، نفسه على خط مواجهة ضد سياسات إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما (2009-2017)، وفي موقف داعم لدونالد ترامب الذي وصل إلى السلطة في يناير 2017.

وكان منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، من المدافعين عن تقديم مساعدات أمريكية لكييف.

لكن في الأشهر الأخيرة، أثيرت تساؤلات بشأن الوضع الصحي للزعيم الجمهوري بعد غيابه لفترتين طويلتين خلال شهر واحد في الصيف الماضي.

وفي مارس، نقل مكونيل إلى المستشفى بعد سقوطه خلال عشاء خاص، وأصيب على إثر ذلك بارتجاج في الدماغ وكسر في أحد الأضلاع، واضطر للتوقف عن العمل للعلاج لمدة ستة أسابيع تقريبا. لكنه رغم ذلك، رفض الاستقالة من منصبه.