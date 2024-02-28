حزب الله يستهدف موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة

العالم-لبنان

وصدرت عن حزب الله يوم الأربعاء، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا، و‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية".

وأوضح حزب الله في بيان: "استهدف ‌‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:00‏ من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

وأضاف في بيان: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00‌‎ ‎من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 موقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وأكد حزب الله: "استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05‏ من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

هذا وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية صباح يوم الأربعاء.