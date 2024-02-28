سوناك: بريطانيا تنزلق إلى حكم الغوغاء

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وجاءت تصريحات سوناك بعد أن أعلنت الحكومة عن تمويل إضافي للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن تمويل بقيمة 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار) لتوفير إجراءات أمن إضافية للمشرعين وغيرهم من المسؤولين.

وصرح العديد من المشرعين البريطانيين بأن الإساءات الموجهة إليهم أصبحت أكثر حدة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث أصبح بعضهم يشعر بالخوف على سلامته إذا عبروا عن آرائهم بشأن هذا الصراع.

ودخل البرلمان الأسبوع الماضي في حالة من الفوضى مع تصاعد التوترات حول تصويت يتعلق بغزة، حيث استند رئيس مجلس العموم إلى تهديدات مخيفة ضد المشرعين كذريعة لاتخاذ قرار خالف به الإجراءات البرلمانية المعتادة.