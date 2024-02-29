رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة

العالم - ايران

وخلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأربعاء، اعتبر السيد رئيسي إجراء 37 عملية انتخابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لغاية الان واختيار جميع مؤسسات واركان الدولة وحتى نوع النظام السياسي والدستور من خلال الرجوع إلى التصويت العام احدى المفاخر الكبرى للبلاد، وقال: إن جميع البنية التحتية والاستعدادات جاهزة لإجراء الانتخابات الـ 38 في البلاد بشكل حماسي ومهيب.

واعتبر رئيس الجمهورية الرجوع إلى التصويت الشعبي على القضايا المهمة وزيادة مشاركة الشعب في الانتخابات بمثابة استراتيجية الدولة وزيادة الرصيد الاجتماعي، واشار إلى استراتيجية العدو الرامية لخلق اليأس وبث الشكوك في صفوف الشعب وتقليل المشاركة، معرباً عن أمله بان يخيب الشعب اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية ويضاعف امل محبيها من خلال المشاركة واسعة النطاق في الانتخابات.

واكد رئيسي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على رصيد شعبها دولة مستقلة وحرة ومبنية على أصوات الشعب وعلى دعمه، واشار إلى خلق بيئة مناسبة وعادلة للحملات الانتخابية للمرشحين بما في ذلك في الاذاعة والتلفزيون، داعيا كافة أفراد الشعب للمشاركة الحماسية في الانتخابات.

يذكر ان انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الاسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة ستجريان التزامن معا في عموم البلاد يوم غد الجمعة 1 اذار/مارس.

قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني افضل سبيل لوقف جرائمه

على صعيد اخر اعتبر رئيس الجمهورية، قطع العلاقات السياسية والاقتصادية من قبل الدول الاسلامية مع الكيان الصهيوني بانه السبيل الانجع لوقف جرائمه.

واشار إلى استمرار الجرائم المؤسفة التي يرتكبها الكيان الصهيوني وداعموه في غزة، واعتبر أن الطريقة الأنجع لوقف آلة القتل والإجرام لهذا الكيان هي قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية معه من قبل الدول الإسلامية.

واعرب رئيس الجمهورية عن اسفه لسلوك بعض اللاعبين الدوليين في الاكتفاء بالخطابات واتخاذ المواقف السياسية، بدلاً من اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.