حقائق صادمة حول تورط أميركا بالإبادة الجماعية في غزة.. ما علاقة الطيار الذي أحرق نفسه؟

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ونقلا عن صديق بوشنل الذي تأكدت الصحيفة من علاقاته به، ان بوشنل اخبره ليلة السبت الماضي اي عشية اشعال نفسه، أن لدة واشنطن قوات في الأنفاق في غزة وأن جنوداً أمريكيين يشاركون في عمليات القتل. وذكر أن آرون بوشنل كان في حالة ذهول عندما اكتشف أن القوات الأمريكية على الأرض في غزة تقتل الفلسطينيين.



بوشنل قال قبيل احراق نفسه، انه لا يريد ان يكون بعد الان متوائطا في الابادة الجماعية في غزة اي انه كان يعلم بالتورط وهو لن يقبل به بعد الان.



ونشرت صحيفة “نيويورك بوست” ان الطيار بوشنل حصل على معلومات السرية من خلال تصريح وصفته بالسري للغاية لبيانات المخابرات العسكرية في الولايات المتحدة.ونقلت عن الصديق المقرب أن وظيفة بوشنل الفعلية تنطوي على معالجة البيانات الاستخباراتية. وبعض ما كان يعالجه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة. مضيفا ان أحد الأشياء التي أخبره بها هو أن ما صادفته على مكتبه، أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين” . واستطرد الصديق: ان بوشنل كان خائف على نفسه مما يمكله من معلومات، برز ذلك من نبرة صوته، حسب صديقه.

ويضيف صديق الطيار بان بوشنل المسيحي المتدين يقدم على الانتحار، لكن هناك أشياء اضطرته للقيام بذلك.



وختم صديق الطيار، ان صديقه حصل على تصريح أمني منذ أربع سنوات، وهذه هي المرة الوحيدة التي، يخرق فيها البروتوكول ويعطى معلومات لا ينبغي له أن يحصل عليها.