الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية بغزة لليوم الـ 146

العالم - الإحتلال

وذلك بالإضافة الى ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأشار "المركز الفلسطيني للاعلام" نقلا عن مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

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وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم خان يونس وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات.

والليلة الماضية، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة وفاة 7 أطفال في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

ومساء الأربعاء ارتقى 25 مواطنا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية أن 25 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن الشهداء انتشلوا من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج.

وأكدت أن هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض إثر استهداف طائرات الاحتلال لمربعات سكنية على رؤوس ساكنيها.

وكثفت مدفعية الاحتلال من قصفها لخان يونس جنوب القطاع، وفي عدة مناطق، فيما استقبل مستشفى غزة الأوروبي جثامين خمس شهداء جراء غارات إسرائيلية.