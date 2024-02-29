حماس: توقف 'كمال عدوان' عن الخدمة إخفاق دولي أمام الإجرام الصهيوني

العالم - فلسطين

ونوهت حركة حماس في بيان صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن العديد من المرضى استشهدوا بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء، إضافة لاستشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وشددت على أنّ هذا الأمر "يُعد إخفاقا دوليا في حماية الإنسانية من إجرام الكيان الصهيوني المجرم الذي يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع".

وقالت إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا الكيان النازي عن جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصاً في محافظتي غزة والشمال، على مرآى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت حماس، كافة الأطراف المعنية بما فيهم الوكالات الأممية بضرورة التحرك العاجل لتوصيل المواد الغذائية الطارئة لأهلنا في شمال القطاع.

وأكد البيان أن الفلسطينيين في شمال القطاع "يتعرضون لتجويع ممنهج من قبل العدو المجرم الذي لا يراعي أية معايير إنسانية أو ضوابط أخلاقية في حربه الشاملة على شعبنا".