صباح ملطخ بالدماء في غزة.. ماذا حصل لشهداء لقمة العيش في دوار النابلسي؟

العالم - مراسلون

أطفال غزة يموتون جوعا

وقالت مراسلة العالم في دير البلح وسط قطاع غزة، إن صباح اليوم الخميس ملطخابدماء الباحثين عن لقمة العيش، وإن عدد الأطفال الشهداء بسبب المجاعة في قطاع غزة، وبالأخص في شمال القطاع بدأ في التزايد.

وأضافت، أن هناك العشرات من الأطفال في مستشفى كمال عدوان والمستشفيات الأخرى على قائمة الموت بسبب المجاعة بحيث يعانون من تدني الوظائف الحيوية في الجسم جراء الجفاف وسؤء التغذية.

ماذا حصل في دوار النابلسي .. شهداء لقمة العيش

وقالت مراسلة العالم، بينما يموت الأطفال جوعا في المستشفيات، ذهب آبائهم وأخوانهم بانتظار المساعدات في دوار النابلسي، حيث تم تحديد ذلك المكان لإستلام المساعدات، ليرتكب بعدها الاحتلال مجزرة بحقهم، بحيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 170 شهيد ومئات الإصابات، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم واعدمتهم صباح اليوم الخميس وهم ينتظرون المساعدات عند الدوار.

وأضافت حتى اللحظة وصل 50 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى وباقي الشهداء لازالوا على الأرض في ساحل البحر وفي الطرقات وعند دوار النابلسي تحاصرهم الدبابات وتقصفهم الطائرات الإسرائيلية بحيث لا أحد يستطيع أن يصل إليهم من أجل نقل جثامينهم.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن الامهات هرعن إلى مستشفى شهداء الأقصى وبعضهن ذهب إلى دوار النابلسي من أجل نقل جثامين الشهداء أو اسعاف المصابين الذين مازالوا ينزفون.

مجزرة أبشع من مجزرة المعمداني

وصفت مراسلة العالم مجزرة دوار نابلسي في مدينة غزة بأنها أبشع من مجزرة مستشفى المعمداني وان كان عدد الشهداء في المستشفى المعمداني أكبر ولكن، في دوار النابلسي الاحتلال وضع مصيدة حيث قال للناس هنا ستلسم المساعدات من أجل استدراجهم ثم قتلهم في أبشع صورة لجريمة الأبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.