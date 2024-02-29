ما هي محاور الخلاف الـ3 بين جنرالات الاحتلال بشأن اجتياح رفح؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن هناك إجماع تقريبا لدى قادة الاحتلال على العملية البرية في رفح، لكن الخلاف هو بالتوقيت وفي إمكانية التوصل إلى تسوية وكذلك في التنسيق مع مصر.. حيث تشكل الأمور الثلاثة التي يختلف عليها الجنرالات، باستثناء غادي إيزنكوت الذي ما زال يصر على أنه يجب التوجة إلى هدنة وإنهاء الحرب والابتعاد عن المغامرات كما يسميها.

وأضاف: لكن من تبقى في المجلس الحربي يرى أن الذهاب إلى اجتياح رفح هو أمر لابد منه وهم مقتنعين بأن هذا الاجتياح هو الذي سيؤدي إلى نهاية المقاومة الفلسطينية.

وبشأن نقاط الخلاف أوضح أن: هؤلاء يرون بأن التوقيت يجب أن يكون ما بعد الهدنة ويجب أن تكون الاولوية الآن للهدنة وعودة الأسرى الإسرائيليين وهذا يتبناه بيني غانتس تحديدا.

وأضاف: الخلاف الثاني هو التنسيق مع مصر، ويتبناه هليفي وقادة الأمن الذين يقولون إنه لا يمكن الذهاب إلى معركة في رفح دون التنسيق الكامل مع مصر لا سيما فيما يتعلق بمحور فيلادلفي أو ما نسميه محور صلاح الدين، حيث المحور هو المنطقة التي تفصل في رفح ما بين الحدود المصرية والفلسطينية، فرئيس هيئة الأركان يعتقد أن هناك أنفاق في رفح تصل إلى داخل الأراضي المصرية وداخل جزيرة سيناء لذلك يعتقد أن العملية ستؤدي إلى أن يدخلوا إلى داخل سيناء وهذا سيؤدي إلى اعتبار مصر بأنهم اعتدوا على سيادة مصر ولابد من التنسيق مع مصر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..