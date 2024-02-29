شاهد.. المجاعة تنهش بأطفال غزة

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة في غزة رصدت استشهاد المزيد من الاطفال جراء حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على الشمال، واشارت الى وجود أطفال في العناية المركزة مهددين بالموت جوعا وسط انهيار المنظومة الصحية وخروج المستشفيات عن الخدمة.



وإمعانا في سياسة الابادة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاهل التحذيرات الاممية من مجاعة واسعة النطاق، ويمنع ادخال المساعدات ويعرقل جهود المنظمات الانسانية لإنقاذ مليون طفل يعانون من انعدام الامن الغذائي.



وفي مواجهة مؤامرة التجويع، قامت الاردن ومصر وقطر بالاضافة الى الامارات وفرنسا، باسقاط مساعدات الاغاثة جوا على القطاع.

مساعدات سقط جزء كبير منها في مياه البحر المتوسط، بحسب شهود عيان، ولم تصل الى الشمال، فيما استهدفت قوات الاحتلال من ينتظر المساعدات او يحاول الوصول اليها.

خطوة رمزية متأخرة، لم تنه انتقاد دول العالم على تقاعسها في تقديم الدعم المطلوب لأهالي غزة.

اما واشنطن فتدرس المشاركة في استعراض اسقاط المساعدات، وهو ما تحول الى مثار للسخرية بسبب دعم أميركا المطلق للعدوان الاسرائيلي، ومنعها اي محاولة لوقف الابادة الجماعية في غزة، وإدخال المساعدات.