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فيديو خاص: أم فلسطينية تعيش معاناة تختلف عن كل الأمهات في غزة

الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

تتفاقم أوضاع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي. وتبقى هذه الفئة الأكثر هشاشة وتضررا، لاسيما في أوقات الكوارث.كاميرا العالم ترصد معاناة الأطفال الذين يعانون من نقص العلاج في غزة.

العالم - مراسلون

ورصدت كاميرا العالم ظروف قاسية تعيشها إمراة من أهالي غزة ضاعفها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت إنها أم لأربعة أولاد يعانون من مرض مزمن، البنت زينة تعاني من انحراف شديد بالعمود الفقري وتحتاج إلى عملية جراحية من أجل زرع البلاتين لها وكل ستة أشهر تحتاج إلى عملية من أجل ترخي البلاتين.

أما أمير فهو يعاني من فشل كلوي ولكن إلى الان بسبب العدوان الإٍسرائيلي محروم من العلاج.

وأما إبراهيم فهو يعاني من إعاقة في الأقدام ومن شدة الوجع طول الليل وهو يصرخ بحيث لا يستطيع أن يقوم أو يمشي.

والأخ الأكبر أمير عمره 23 عاما أيضا يعاني من تشوهات خلقية وكان يتعالج في مستشفى الرنتيسي.

وكل هؤلاء الأطفال حرمهم كيان الاحتلال الإسرائيلي من العلاج في ظل الإبادى الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة وحرب المستشفيات التي يشنها على القطاع.

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