اليوسفي: تصريحات بريطانيا أكدت عجزها عن مواجهة اليمنيين

العالم – خاص بالعالم

وأشار اليوسفي إلى أن البريطانيين أصبحوا عاجزين من خلال تصريحاتهم التي تكشف للعالم برمته بانهم لم يكونوا يتوقعون بأن اليمن لديه قدرات هائلة وقد بلغت وحققت اهداف لم تكن في الحسبان لدى البريطانيين والأمريكان، ما أثار مخاوف البريطانيين والامريكيين وللجانب الأنكلو أمريكي في المنطقة بشكل عام سواء اقليميا او محليا.

ولفت اليوسفي أن صنعاء أصبحت اليوم الرائدة في المواجهة واصبح الطرف الاخر هو الاضعف، منوها أنه عندما بدأ الاستهداف والرسائل الاستهدافية التي وصلت من الجانب الانجلو امريكي وبقية البارجات الامريكية أحدث ذلك ارباكا للامريكان حتى ان الكونغرس الامريكي اعترف بقدرات صنعاء، والذي قال ان الامريكيين وقعوا في كارثه بعدوانهم على اليمن، ما سيترتب عليه مزيدا من الخسائر للامريكيين والبريطانيين وقد تكون مؤشرا لتراجعهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...