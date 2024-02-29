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آخر تطورات العدوان الإسرائيلي.. شهيد شرق نابلس والإحتلال يقتحم جنين

الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في جنين باستشهاد شاب فلسطيني الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك شرقيّ نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

العالمخاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى استشهاد الشاب الفلسطيني عقب إصابته برصاصة في البطن، نُقل على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، حيث أُدخلَ غرفة العمليات مباشرة قبل أن يُستشهد".

ونوهت مراسلتنا إلى قيام قوة من جيش الاحتلال باقتحام بلدة بيت فوريك ودهمت عدداً من منازلها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضحت مراسلتنا قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام مخيم جنين بعد اكتشاف وجود وحدات خاصة في منطقة حي الجابرية الملاصق لمخيم جنين، حيث قامت القوات بمحاصرة احد المباني السكنيه واندلعت هناك اشتباكات مع المقاومين الذين اكتشفوا امر وجود هذه الوحدات الخاصة، حيث اعتقلت القوات الخاصة شابا فلسطينيا.

ولفتت مراسلتنا إلى أنه واثناء انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين ومخيم جبرية كان هنالك تعزيزات عسكرية لها واندلعت اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين، حيث قالت كتيبه جنين سرايا القدس انهم خاضوا اشتباكات عنيفة مع هذه القوات المتوغلة الى داخل مخيم جنين ادت الى اصابة شاب فلسطيني بالرأس وهو الان في مستشفى ابن سينا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمته بلدات ومدناً في الضفة الغربية وتشديد الإجراءات العسكرية وتعطيل حركة المواطنين واعتقالهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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