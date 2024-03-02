دعوات دولية لإجراء تحقيق في مجزرة الطحين التي راح ضحيتها العشرات

العالم – خاص بالعالم

توالت ردود الافعال العامية على هذه المجزرة وسط تصاعد الاتهامات لدولة الاحتلال لامعانها تجويع سكان القطاع.



الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش طالب بفتح تحقيق مستقل وفعال في الجريمة بينما اتهمت المؤسسة الاممية جيش الاحتلال بمنع وصول المساعدات إلى غزة بشكل منهجي.

بدوره دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق في المذبحة وإلى وقف إنساني لاطلاق النار واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين أمر غير مبرر مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي محايد في الحادث.

في حين اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلطات الاحتلال المسؤوله عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مطالبا بفتح تحقيق في مجزرة الطحين.



اما ردة فعل الرئيس الاميركي جو بايدن على المجزرة تمثلت باعلان مشاركة بلاده في الايام المقبلة في انزال المساعدات وعلب الطعام عبر الجو.

وتعليقا على اعلان بايدن في مشاركة بلاده انزال المساعات عبر الجو قالت لجنة الإنقاذ الدولية آي آر سي، وهي منظمة غير حكومية، إن 'عمليات الإنزال الجوي لا يمكن ولا ينبغي أن تحل محل تأمين وصول المساعدات الإنسانية معتبرة أن عمليات إسقاط المساعدات هذه لا يمكن أن تكون إلا قطرة في محيط مقارنة بحاجات السكان.



اما الامم المتحدة التي حذرت من مجاعة شبه حتمية في القطاع المحاصر اكدت إن أفضل طريقة لتوصيل المساعدات هو فتح الكيان للمعابر الحدودية والسماح لقوافل الشاحنات بالدخول .



بينما اكد شهود عيان من سكان القطاع بان معظم المساعدات سقطت في البحر الا عدد قليل جدا قرب شاطئ غزة.

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