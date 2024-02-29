شاهد.. محطات البرلمان الإيراني منذ إنتصار الثورة الإسلامية

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وبتفصيل أكثر حول انتخابات ايران البرلمانية الحالية فقد تعاقبت على مجلس الشورى الاسلامي إحدى عشرة دورة منذ انتصار الثورة الاسلامية عام1979.

البرلمان الاول:

اقيمت اول انتخابات في الرابع عشر من آذار مارس عام 1980 شارك فيها 10 ملايين و ۵۷۵ الف و ۹۶۹ شخص من مجموع 21 مليون شخص هم عدد الناخبين اي ما يعادل نسبة 14/52 بالمئة. وکان عدد النائبات: 4.

البرلمان الثاني:

اقيمت انتخابات الدورة الثانية في 15 نيسان ابريل 1984 في ظل ظروف الحرب المفروضة شارك فيها ۱۵میلیون و ۶۰۷الفا و ۳۰۶ فرد من أصل 24 مليون فرد اي بنسبة 64/64 بالمئة . وبلغ عدد النائبات: 4.

البرلمان الثالث:

اقيمت في 8 نيسان ابريل 1988 شارك فيها ١٦ میلیون و ٧١٤ الفا و ٢٨١ فرد من أصل 28 ميلون فرد اي بنسبة 72/59 بالمئة .وبلغ عدد النائبات: 4.

البرلمان الرابع:

اقيمت الانتخابات في 10 نيسان ابريل عام 1992 شارك فيها ۱۸ میلیون و ۷۶۷ الفا و ۴۲ فرد من اصل 32 مليون فرد اي بنسبة 81/57 بالمئة. وبلغ عدد النائبات: 9.

البرلمان الخامس:

اقيمت في 8 آذار مارس 1996 بمشاركة ٢٤ میلیون و ٦٨٢ الفا و ٣٨٦ فرد من أصل 35 مليون نسمة بنسبة مشاركة بلغت 1/71 بالمئة التي هي الاكبر على الاطلاق فيما بلغ عدد النائبات: 14.

البرلمان السادس:

اقيمت في 18 شباط فبراير 2000 شارك فيها ٢٦ میلیون و 82 الفا و 157 فرد من أصل 39 مليون فرد اي بنسبة 35/67 بالمئة. وکان عدد النائبات: 13.

البرلمان السابع:

اقيمت في 20 فبراير 2004 شارك فيها ٢٣ میلیون و 734 الفا و ٦٧٧ فرد من أصل 46 فرد أي بنسبة 51/21 بالمئة. وبلغ عدد النائبات: 13.

البرلمان الثامن:

اقيمت في 14 آذار مارس 2008 شارك فيها 24٬۲۷۹٬۷۱۷ من أصل 44 مليون فرد اي بنسبة بلغت 40/55 بالمئة وبلغ عدد النائبات: 8.

البرلمان التاسع:

اقيمت في 2 آذار مارس 2012 شارك فيها ۳۰٬۹۰۵٬۶۰۵ فرد من اصل 48 مليون نسمة بنسبة مشاركة بلغت ۶۴٫۲ فيما بلغ عدد النائبات: 9.

البرلمان العاشر:

أقيمت في 26 شباط فبراير 2016 شارك فيها 33.956.651 فرد من أصل 55 مليون فرد هم عدد الناخبين اي بنسبة بلغت 62 بالمئة وبلغ عدد النائبات 17.

البرلمان الحادي عشر:

آقیمت في 21 شباط فبراير 2020 شارك فيها ۲۴٬۵۱۲٬۴۰۴ فرد من أصل 57 مليون فرد هم عدد الناخبين اي بنسبة بلغت 42 بالمئة بالمئة وبلغ عدد النائبات 16.

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