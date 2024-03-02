الإحتلال ينشر مشاهد لاستهداف طائراته أبراجا سكنية ومناطق مأهولة

العالم – خاص بالعالم

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وان الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم

استشهد عشرات الفلسطينيين وجرح آخرون، إثر قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة.

وارتقى نحو سبعة عشر شهيدا على الأقل وأصيب العشرات، إثر استهداف قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا.

فيما شهدت بيت لاهيا، ومنطقة الشيخ زايد، والمنطقة الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع سلسلة غارات بالطيران الحربي، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس.

ونشر جيش الإحتلال الإسرائيلي، مشاهد جوية تظهر غارات طائراته الحربية على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في قطاع غزة، ضمن عدوانه المستمر، مخلفا عشرات آلاف من الشهداء والجرحى.

ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية، لا يزال طيران الإحتلال يلقي القنابل الثقيلة على القطاع المحاصر مخلفا مجازر وضحايا بين المدنيين والأطفال، في ظل وضع صحي مترد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية، وانقطاع للمياه والوقود.

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