بايدن يعرب عن أمله بالتوصل إلى هدنة مع حلول شهر رمضان 

العالم – خاص بالعالم

المصادر المصرية أضافت أن الاطراف المعنية اتفقت على مدة الهدنة المقترحة، وعملية إطلاق سراح الرهائن من الطرفين.

لكن المصادر أشارت إلى أن هناك حاجة لبذل جهد إضافي من أجل الاتفاق على مسالة انسحاب جيش الاحتلال من شمال قطاع غزة، إضافة ألى عملية عودة الاهالي إلى المناطق الشمالية.



مصادر القاهرة نفت أن تكون مجزرة دوار النابلسي التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين قد أثرت سلبا على سير المفاوضات. وان الامور تأخذ المسار الطبيعي للتوصل إلى هدنة في المفترة المقبلة.

ما خرج من القاهرة، تقاطع مع تصريحات الرئيس الاميركي جو بايدن الذي أعرب عن امله بالتوصل إلى وقف لغطلاق النار مع حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا لإنجاز اتفاق الهدنة، وإن كانت الاطراف لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد.



غير ان الاتفاق على مدة الهدنة وعملية تبادل الأسرى، لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة وأن المقاومة تشدد على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من غزة، والبدء بإدخال المساعدات بشكل فوري من أجل اتمام اتفاق الهدنة في القطاع.

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