مراسل العالم.. تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى شن طيران الإحتلال الاسرائيلي غارات ليلية على عدة بلدات في الجنوب اللبناني، لا سيما بلدة رامية في القطاع الغربي وبليدة في القطاع الاوسط، ما ادى الى تدمير كبير في الممتلكات والمباني وسقوط شهداء في هذه الغارات الاسرائيلية.

ولفت مراسلنا إلى الاستهداف الذي تم من احدى المسيّرات الإسرائيلية لأحدى السيارات التي كانت تمر في منطقة الناقورة، أي بين منطقة اليونيفيل في الناقورة وبين بلدة الاقليلي وهي بعيدة نسبيا عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة او عن اقرب نقطة من فلسطين المحتلة، بالاضافة الى الغارات التي تتابعت صباح اليوم على نفس القرية على بلدة رامية من ثم على منطقة الخريبة باحدى المسيرات عدا المدفعية الاسرائيلية التي كانت تطاول كل الواجهات من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي، حيث لم تستثنى قرية حتى اليوم من الرشقات الرشاشة الثقيلة او القذائف الدخانية او القذائف الانشطارية من القطاع الشرقي من تلال كفر شوبا ومن الخريبة الوزاني وكفر كلا، وصولا الى بلدات القطاع الغربي، وكان ذلك يترافق مع تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء المنطقة.

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