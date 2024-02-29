المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرة "ايلون" بالصواريخ

العالم - لبنان
وأكدت المقاومة الإسلامية حزب الله اللبنانية في بيان لها على أن العملية جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا
وفيما يلي نص البيان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم الخميس 29-02-2024 مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 29-02-2024 م
19 شعبان 1445 هـ