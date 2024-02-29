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ردا على الإعتداء الصهيوني..

المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرة "ايلون" بالصواريخ

المقاومة الإسلامية تستهدف مستعمرة
الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم الخميس، في بيان أن ‌‏‌‌‏مقاوميها استهدفوا مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

العالم - لبنان

وأكدت المقاومة الإسلامية حزب الله اللبنانية في بيان لها على أن العملية جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا
وفيما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم الخميس 29-02-‌‏2024 مستعمرة "ايلون" بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 29-02-2024 م

‏19 شعبان 1445 هـ

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