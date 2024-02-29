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في إشارة إلى جرائم الاحتلال في غزة:

برلماني مصري: جندي أمريكي يحرق نفسه ونحن نتباهى بشواربنا!

برلماني مصري: جندي أمريكي يحرق نفسه ونحن نتباهى بشواربنا!
الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، الصمت العالمي والعربي والإسلامي على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

العالم-مصر

وكتب بكري على صفحته الرسمية على منصة “إكس”، إن هناك جرائم وضيعة واعتداءات سافرة على كل القيم.

وأضاف: “جيش الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة توقع العشرات من الشهداء والمصابين”، في إشارة إلى استهداف جيش الاحتلال المدنيين المنتظرين وصول شاحنات المساعدات في شمال قطاع غزة.

وأضاف بكري “بينما هم ينتظرون المساعدات الغذائية، حصار الموت يتصاعد، ومن لم يمت بصواريخ الإبادة مات من الجوع ونقص الدواء”.

وختم بكري قائلا: “أين العالم وأين قرارات الأمم المتحدة والقمم العربية والإسلامية، جندي أمريكي أحرق نفسه احتجاجا على الإبادة التي يشهدها قطاع غزة، ونحن لا نملك إلا أن نتباهى بشواربنا.

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