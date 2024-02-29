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المفوض الأممي لحقوق الإنسان: كيان الاحتلال يرتكب جرائم الحرب في غزة

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: كيان الاحتلال يرتكب جرائم الحرب في غزة
الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار المفوض الأممي إلى أن هناك مؤشرات أيضًا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب"، في انتهاك للقانون الدولي.

وحان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".

وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري "إسرائيلي" على مدينة رفح، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن نزحوا عن منازلهم هربًا من العمليات الإسرائيلية، "سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير".

ويهدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على رفح التي تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني ومعظمهم يعيشون في خيام أو مدارس تحولت إلى مراكز إيواء.

وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أنه "من جهتي، لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تكون مثل هذه العملية متسقة مع الإجراءات المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

وتابع، أن مثل هذا الهجوم البري من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من احتمالات ارتكاب إسرائيل جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح "ويوقّع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة".

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