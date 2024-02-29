مقتل "إسرائيليين" جراء عملية إطلاق نار جنوبي نابلس + فيديو

العالم - الإحتلال

وذكرت مواقع عبرية، أن مسلحا فلسطينيا على الأقل أطلق النار صوب دورية لـ"قوات الجيش" من بندقية آلية من طراز "أم 16" وأصاب إسرائيليين اثنين بجراح بالغة توفيا لاحقا على إثرها، قبل أن يقضي شهيدا في تبادل إطلاق النار مع قوة كانت في المكان.

من جانبها، أفادت مؤسسة "نجمة داود الحمراء" التابعة للاحتلال، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابتين خطيرتين في حادث إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"؛ إحداهما حرجة والأخرى ميؤوس منها؛ قبل أن تُعلن فيما بعد هلاك المصابين متأثرين بجراحيهما.

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من جانبها، أشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أنه تم "تفعيل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب تخوفات من تسلل شخص آخر، من منفذي العملية، بعد أن انسحب من المكان".

وأغلق الجيش الإسرائيلي الطرق في محيط عملية إلى أنه إستشهد أحد منفذي العملية وأنه يطارد مشتبها بهم آخرين.