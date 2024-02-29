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رئيس الجمهورية يعين امين ورئيس المركز الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي

رئيس الجمهورية يعين امين ورئيس المركز الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي
الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

عين الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في قرار محمد سعيد سرافراز امينا للمجلس الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي ورئيسا للمركز الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي.

العالم-إيران

وقال الرئيس رئيسي في قرار التعيين: نظرا الى تشكيل المجلس الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي بهدف الافادة القصوى من الفرص الناتجة عن هذه التكنولوجيا لتحقيق تقدم شامل في البلاد، فانه يتم تعيينك امينا للمجلس ورئيسا للمركز الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي.

واضاف ان المتوقع في ظل تشكيل هذا المركز ليتبع المجلس الوطني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي، الافادة من طاقات وامكانات جميع الاجهزة التنفيذية للبلاد لتحقيق الاهداف التالية.

ايجاد آلية مناسبة للالمام التام والحديث بتطور هذه التكنولوجيا في العالم وتقدم البلاد فيها وايجاد ارضية قانونية للافادة من العاملين في هذا الحقل بهدف تطوير التكنولوجيا والخدمات المناسبة لها وايجاد البنى التحتية الملائمة للمعالجة لجهة توسيع الذكاء الاصطناعي في البلاد وتخطيط وتطبيق اطار مناسب للافادة من النخب ذات الصلة بهذه التكنولوجيا في داخل البلاد وخارجها وغيرها من الاهداف.

وكان رئيس الجمهورية قد كلف قبل نحو اربعة اشهر، روح الله دهقاني فيروزابادي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي بتشكيل "المجلس الوطني الاستراتيجي والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي".

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