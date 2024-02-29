الارهابي المتطرف "بن غفير" يشيد بمنفذي مجزرة 'الرشيد' فجر اليوم بغزة

العالم - الإحتلال

وقد أدت هذه المجزرة الاسرائيلية الى استشهاد 109 أشخاص مدنيين أبرياء أثناء تسلّم مساعدات شمالي غزة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن الوزير المتطرف "علينا دعم مقاتلينا الأبطال العاملين في غزة وتصرفهم الممتاز ضد حشد من الغوغاء حاولوا إيذاءهم" حسب تعبيره.

وذكر بن غفير إن نقل المساعدات إلى غزة يضر بجنودنا وهو بمثابة الأوكسجين لحماس.

هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة، إلى 112 شهيدا و760 مصابا.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "وصل مستشفى الشفاء بمدينة غزة 8 شهداء، ما يرفع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 112 فلسطينيا ونحو 760 إصابة".

وأضاف: "وفقا لشهادات المواطنين، لا يزال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي" وهي الواقعة التي باتت تعرف إعلامياً باسم "مجزرة الطحين".