كتائب 'القسام' تلحق الإحتلال خسائر فادحة بغزة اليوم

العالم - فلسطين

كما أكد مقاومون من القسام تمكنهم من تفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأيضا، أعلنت الكتائب عن تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وعلى صعيد الآليات،واصلت كتائب القسام،عملياتها النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث تمكنت من إستهداف 3 ناقلات جند ودبابة ميركافا بقذائف "الياسين 105" وعبوات شواظ، كما أكدوا تفجير مبنى مفخخ في قوة صهيونية راجلة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وفجّروا فتحتي نفقين مفخختين في قوات العدو، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين استهدافها تموضعٍ وانتشارٍ لجنود الاحتلال جنوب شرق حي الزيتون، بصواريخ قصيرة المدى.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية للميادين، أن" قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من حي الزيتون، مشدداً على أنّ القوات الإسرائيلية لم تنسحب من الحي إلا بعدما تكبّدت خسائر فادحة من جراء تصدي المقاومة الفلسطينية وعملياتها".

وقال المصدر "إن قطع الدبابات الإسرائيلية المُستهدَفة من قِبل المقاومة تنتشر في كثير من المحاور، التي شهدت معارك ضارية، مضيفا أن ملابس الجنود الإسرائيليين ودماءهم تنتشر في الشوارع والمنازل في معظم هذا الحي".

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هلك 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 242 في العمليات البرية المستمرة منذ 27 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إصابة ألفين و988 ضابطا وجنديا.

بينما خلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنية التحتية والممتلكات، مما استدعى مثول الكيان الصهيوني، للمرة الأولى منذ قيامه في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".