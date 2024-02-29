البيت الأبيض: لا إمكانية لمساعدة أوكرانيا دون موافقة الكونغرس

العالم-الامريكيتان

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، في تصريح صحفي، إنه "لا يوجد بديل (لموافقة الكونغرس)، ببساطة لا يوجد بديل له. لا تخطئوا في هذا الأمر".

وأضافت المتحدثة أن "هذه قضية ملحة، بالنسبة للأوكرانيين، وإن إلحاحها يتزايد يوما بعد يوم"، مشيرة إلى أن عواقب تقاعس الكونغرس "ظاهرة بالفعل على الخرائط".

هذا وقد تحدثت تقارير إعلامية أمريكية يوم الخميس عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينتظر خطة من مجموعة السبع لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، وأن البنتاغون يدرس مسألة الإمدادات باستخدام ما تبقى لديه من الـ4 مليارات دولار، على الرغم من نقص الأموال اللازمة لتجديد ترساناته.