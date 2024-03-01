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زاخاروفا: لندن تدير هجمات كييف الإرهابية في البحر الأسود بشكل مباشر

زاخاروفا: لندن تدير هجمات كييف الإرهابية في البحر الأسود بشكل مباشر
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف ضد أسطول البحر الأسود الروسي تم تنفيذها تحت قيادة أجهزة المخابرات البريطانية.

العالم-اوروبا

وقالت لقناة "RTVI": "لاحظنا أن البريطانيين، إلى جانب الولايات المتحدة، تصرفوا كمدفعيين، وقاموا بتزويد نظام كييف بإحداثيات الأهداف. أما بالنسبة للهجمات الإرهابية ضد أسطول البحر الأسود، فقد حدثت حرفيا تحت قيادة أجهزة المخابرات البريطانية".

وتأتي تصريحات زاخاروفا تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة للمملكة المتحدة، الأدميرال توني راداكين، لعب دورا مهما في إعداد الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الروسية "أشارت مرارا إلى أدلة على وجود آثار لأجهزة المخابرات البريطانية في نشاط مناهض لروسيا وفي عمليات عسكرية في أوكرانيا، وكذلك في تنفيذ هجمات إرهابية".

وأضافت زاخاروفا: "بشكل عام، لا ينبغي طرح السؤال حول تورط بريطانيا في حلقات فردية من الصراع في أوكرانيا، بل حول اندفاع ومشاركة لندن في حرب هجينة ضد روسيا".

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