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شاهد.. الانتكاسات الميدانية وتأثيرها في مسار العدوان على غزة

الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

بعد انتكاسته الميدانية في قطاع غزة وما الحقته المقاومة به من خسائر، اضطر جيش الاحتلال لسحب المزيد من ألويته من مناطق واسعة في القطاع ومنها حي الزيتون في المدينة في ظل عجز واضح في تحقيق الأهداف  المعلنة بتصفية المقاومة وإطلاق الأسرى بالقوة مستعيضا عنها بالمجازر المتنقلة ومنها مذبحة شارع الرشيد شمال القطاع.

العالم - مع الحدث

  • فلماذا أقدم جيش الاحتلال على الانسحاب في مناطق سيطر عليها في قطاع غزة؟
  • ماتداعيات الإنتكاسات الميدانية في حي الزيتون على مسار العدوان؟
  • كيف حافظ المقاومون على قدراتهم القتالية بعد خمسة أشهر من الحرب؟
  • أين وصلت المفاوضات بشأن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور، والباحث في العلاقات الدولية أشرف عكة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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