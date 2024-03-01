شاهد.. الانتكاسات الميدانية وتأثيرها في مسار العدوان على غزة

العالم - مع الحدث

فلماذا أقدم جيش الاحتلال على الانسحاب في مناطق سيطر عليها في قطاع غزة؟

ماتداعيات الإنتكاسات الميدانية في حي الزيتون على مسار العدوان؟

كيف حافظ المقاومون على قدراتهم القتالية بعد خمسة أشهر من الحرب؟

أين وصلت المفاوضات بشأن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور، والباحث في العلاقات الدولية أشرف عكة.

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