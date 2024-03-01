مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران

العالم- ایران

وفي العاصمة طهران أدلى قائد الثورة الاسلامیة المعظم سماحة آیة الله السید علي الخامنئي صباح الیوم الجمعة بصوته في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع، حيث دعا الشعب الإيراني إلى المسارعة في المشاركة في عملية الإقتراع، مشيرا إلى ان أنظار العالم تراقب الشعب الإيراني في هذا المجال وتنتظر نتائج الإنتخابات.

وسيدلي الشعب الايراني بأصواته في ما يبلغ 59 الف مركز انتخابي لدى 31 محافظة بمدنها وقراها.

ويتنافس ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا في البرلمان، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة.

ولدى61 مليونا و172 الفا و298 شخصا من المواطنين الايرانيين، بمن فيهم 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة، المؤهلات القانونية للمشاركة في عملية التصويت للدورة الثانية عشرة لانتخابات البرلمان، والنسخة السادسة من انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران.

* قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات + فيديو

هذا ويحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات في نحو 950 ألف مركز اقتراع تتوزع على مختلف مدن ومحافظات البلاد.

وبدات أمس الخميس اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات عملها في مجلس صيانة الدستور وذلك لمراقبة اجراء الدورة ال12 للانتخابات التشريعية والدورة ال6 لمجلس خبراء القيادة.

واعلن ذلك وكيل امين مجلس صيانة الدستور سيامك رهبيك وقال ان هذه اللجنة بدات عملها قبل يوم واحد من الانتخابات. واوضح ان فرصة توفرت اليوم لكي يتم دراسة بعض القضايا في هذه اللجنة عشية الانتخابات واتخاذ القرار ان اقتضت الضرورة.

* العميد قاآني: المشاركة القصوى في الانتخابات تعزز الاقتدار الوطني

واكد قائد قوات "القدس" لحرس الثورة الاسلامية ان المشاركة القصوى ستعزز أمن البلاد وقدرتها الوطنية وستحبط محاولات العدو المختلفة منذ أشهر لزعزعة المشاركة الشعبية.

وأضاف العميد إسماعيل قاآني، مساء الخميس، أثناء إحياء ذكرى شهداء "لواء فاطميون" لقوات المقاومة، في مدينة مشهد المقدسة ان الحضور القوي هو مشهد يحاول الأعداء فيه تحقيق الغلبة من خلال ثني اندفاع المقاتلين في هذه الجبهة.

وتابع العميد قاآني ان "سلوك العدو يبرهن بأن المشاركة في الانتخابات بامكانها أن تكون فعالة للغاية".

* أمير عبداللهيان: الانتخابات مظهر من مظاهر الاقتدار الوطني لإيران القوية

هذا واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الانتخابات مظهرا من مظاهر الاقتدار الوطني لإيران القوية.وفي منشور كتبه على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني، دعا امير عبداللهيان الشعب الإيراني إلى المشاركة بحماس في انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة والدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي واضاف: إن المشاركة الحماسية في الانتخابات تضع الأساس لتشكيل برلمان قوي والحصول في نهاية المطاف على دعم الشعب لاتخاذ خطوات كبيرة في السياسة الخارجية للجهاز الدبلوماسي.

وقال أمير عبداللهيان: إن الانتخابات مظهر من مظاهر الاقتدار الوطني لإيران القوية.

* كنعاني: كل ورقة اقتراع للشعب الإيراني تبث اليأس والاحباط لدى الاعداء

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان كل ورقة اقتراع للشعب الإيراني ستحث تراب اليأس والاحباط في العيون المضطربة للعدو الشرير وحماة الكيان الصهيوني القاتل للاطفال. وكتب كنعاني على صفحته في الفضاء الإلكتروني : إن أحد الجهود المستمرة التي يبذلها أعداء الشعب الإيراني اللدودون هو إضعاف الدوافع الوطنية لتقليل حضور الشعب عند صناديق الاقتراع.

وأضاف: إن الاستقلال السياسي وعدم التبعية السياسية لكتل ​​القوى الأجنبية كان إنجازا منقطع النظير ضمن مجموعة الإنجازات الرائعة التي حققها الشعب الإيراني نتيجة لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، والحفاظ على الاستقلال السياسي وترسيخه دائما وبصورة مستمرة يتطلب الحماية والحراسة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن كل بطاقة اقتراع للشعب الإيراني سوف تحث تراب اليأس والاحباط في العيون المضطربة للعدو الشرير وحماة الكيان الصهيوني القاتل للاطفال.

* آية الله ناصر مكارم شيرازي: المشاركة في الانتخابات مؤشر لصحوة الشعب

المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي أكد في بيان على مشاركة الجميع في الانتخابات وقال: ان المؤشر لصحوة الشعب هو المشاركة في الانتخابات.

*آية الله جعفر سبحاني: الانتخابات ركيزة مهمة للجمهورية الإسلامية

كما دعا المرجع آية الله جعفر سبحاني في بيان، مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة بحماس في الانتخابات، معتبرا مجلس الشورى الإسلامي ركيزة مهمة في الجمهورية الإسلامية.

* آية الله عبدالله جوادي آمُلي: المشاركة الحماسية في الانتخابات تحفظ الوحدة الوطنية

بدوره أكد المرجع آية الله عبدالله جوادي آمُلي، على المشاركة المكثفة في الانتخابات وقال: يجب أن نشارك في جميع المناسبات والعناوين التي لها علاقة باستقلال وأمن وعظمة البلاد.

واضاف: اليوم علينا جميعا واجب الحفاظ على وحدتنا.

*آية الله حسين نوري همداني: على الشعب المشاركة بحماس في الانتخابات كما هو الحال دائماً

من جانبه دعا المرجع آية الله حسين نوري همداني، الى المشاركة بحماس في هذا الحدث السياسي المهم وقال: نحن على اعتاب انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، وهي انتخابات مؤثرة جدا.

واضاف آية الله نوري همداني: أدعو الشعب الإيراني للمشاركة بحماس في الانتخابات وأن يخيب آمال أعداء إيران والإسلام كما هو الحال دائما.