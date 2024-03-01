حماس تستهجن أكاذيب الإحتلال بشأن "مجزرة لقمة العيش"

العالم- فلسطين

ولفت الرشق في تصريح أنّ الاحتلال يحاول التهرب من مسؤليته المباشرة عن المجزرة المروعة باختلاق أكاذيب وروايات مفبركة لا أساس لها.

وأكد أنّ جيش الاحتلال ارتكب “مذبحة الطحين” باستهدف المواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية قادمة من جنوب القطاع إلى مدينة غزة في الشمال.

ولفت الرشق إلى أنّ جميع شهود العيان في المكان أكدوا أن جيش الاحتلال أطلق النار بشكل متعمد على صدور المواطنين المحتشدين لاستلام المساعدات.

وقال الرشق: لا صحة لمزاعم وأكاذيب الجيش الإسرائيلي باتهام جموع الفلسطينيين المحتشدين لاستلام المساعدات، باعتراض الشاحنات ونهبها والتسبب بمقتل العشرات نتيجة الازدحام الشديد والدهس.

وشدد على أنّ أكاذيب الاحتلال تأتي للتغطية على هذه الجريمة البشعة، وللتهرب من الإدانات الدولية الواسعة.

وأكد الرشق أنّ هذه الجريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود والدموي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يحاكم عليها في محكمة العدل الدولية.

هذا وأدان رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على دوار النابلسي بشارع الرشيد شمالي غزة.