شاهد/هكذا عبرت برلمانية أوروبية عن رفضها جرائم الاحتلال بغزة!

العالم- فلسطين

السهلاني، البرلمانية السويدية من أصول عراقية، وقفت في قاعة البرلمان الأوروبي، ووضعت يدها على فهمها، ولونت كف يدها الأخرى بالأحمر، إشارة إلى الدماء، ومثلت مشهد "الصمت عن جرائم الاحتلال".



وقالت السهلاني إن الصمت الغربي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ليس وقوفا على الحياد، وإنما هو مشاركة بالجريمة.

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 146 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.





