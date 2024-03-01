إقبال لافت على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الاولى

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران أن هناك حضور لافت من قبل المشاركين الايرانيين للادلاء باصواتهم في الانتخابات.

وأكد ان الشعب الايراني أثبت ولاءه للثورة الاسلامية واثبت بانه يقف الى جانب مبادئ الثورة الاسلامية أحداها هي الحضور في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

فيما قالت مراسلة قناة العالم أن هناك حشد كبير حضروا في الانتخابات الجارية تلبية لنداء قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي.

واضافت أن عيون العالم اليوم شاخصة على ايران ولذلك سوف تكون ملحمة تاريخية في هذه الانتخابات.

* حضور نسائى لافت فى الإنتخابات

وأكدت مراسلة العالم على الاستقبال الجيد للنساء في الانتخابات منذ صباح اليوم.

ولفتت الى ان حضور الشعب في الساحة الانتخابية والسياسية هي من أهم الاركان في نظام الجمهورية الاسلامية في ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية في البلاد.

ويدلي الشعب الايراني بأصواته في ما يبلغ 59 الف مركز انتخابي لدى 31 محافظة بمدنها وقراها.

ويتنافس ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا في البرلمان، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة.

ولدى61 مليونا و172 الفا و298 شخصا من المواطنين الايرانيين، بمن فيهم 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة، المؤهلات القانونية للمشاركة في عملية التصويت للدورة الـ12 لانتخابات البرلمان، والنسخة السادسة من انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران.