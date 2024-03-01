قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران اليوم

العالم- ايران

وقال قائد الثورة الاسلامية ذلك صباح اليوم الجمعة، بعد الادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الثاني عشر، واعضاء مجلس خبراء القيادة السادس في ايران.

واضاف سماحته : ادعو الباري تعالى ان يبارك هذا اليوم للعشب الايراني العزيز، وان يكلل جهوده وجمهود كل المسؤولين القائمين على تنظيم الانتخابات، بالنتائج المرجوة وبما يصب في مصالح هذا الشعب.

كما وجه قائد الثورة الاسلامية النصح للشعب الايراني، قائلا : تسابقوا في اعمال البرّ على الاخرين، وبادروا قدر الامكان الى الادلاء بأصواتكم في صناديق الاقتراع خلال الساعات الاولى من بدء الانتخابات.

وبدات منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس الشورى الاسلامي لدورتها الـ 12، وايضا الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، في انحاء محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، لجمهورية ايران الاسلامية.