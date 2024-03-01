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'بوريل': مجزرة 'شارع الرشيد غير مقبولة على الإطلاق'

'بوريل': مجزرة 'شارع الرشيد غير مقبولة على الإطلاق'
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

ندد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين المدنيين العُزَّل.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قال بوريل عبر منصة إكس "أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية"، مضيفا أن سقوط هذا العدد من الشهداء في المجزرة "غير مقبول على الإطلاق".

وتابع بوريل أن "حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا" للقانون الإنساني الدولي، مضيفا "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.

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