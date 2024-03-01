مراسل العالم: هدوء حذر على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان أن هذا الهدوء الذي سبقته ما يشبه عاصفة من القصف والاعتداءات الاسرائيلية التي استمرت حتى ساعات متقدمة من فجر اليوم والتي طاولت اكثر من بلدة وقرية لبنانية.

واضاف مراسل العالم أنه كان هناك ايضا غارات اسرائيلية بعد منتصف الليل على بلدات بليدا وميس الجبل واللبونة والضهيرة والناقورة بالاضافة الى القصف المدفعي العنيف الذي كان يستمر طوال فترة الليل وحتى ساعات الصباح الاولى على بلدة الوزاني ومناطق اخرى من جنوب لبنان.

وأكد مراسل العالم دوي صفارات الانذار صباح اليوم في اكثر من مستعمرة اسرائيلية والتي قد تكون بسبب استهداف بعض المستعمرات.

يذكر ان المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت مساء امس استهداف مستعمرة إيلون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا ومستعمرة غورين بصواريخ فلق كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيّين وآخرها استشهاد المواطنَين المسنَّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا.