بعد تسعة أيام، انتشال طفل حي من تحت الركام في غزة .. اليك التفاصيل

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في غزة إن فرق الدفاع المدني والاسعاف هرت إلى حي الزيتون بعدما انسحبت دبابات كيان الاحتلال بشكل جزئي من حي الزيتون، لتكتشف مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة ممتمدة، استشهدوا 30 فردا منها وتمكنوا من انتشال 9 منهم أحياء بينهم طفل.

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وأضافت، أن فرق الدفاع المدني كذلك عثرت في حي الزيتون على جثث فلسطينيين دعستهم جنازير دبابات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

المستجد في الاستهدفات الإسرائيلية على مناق غزة

قالت مراسلة العالم استهدفت دبابات الإحتلال الإسرائيلي بوابل من القذائف على مدينة حمد السكنية في خانيونس.

نزوح مرة آخرى من مدينة حمد السكنية في خانيونس

وأضافت، أن مدينة حمد كان الاحتلال نسف فيها عدة مربعات سكنية ما اضطر الأهالي إلى النزوح منها، لكن قبل أسبوعين بعد ان انسحبت آليات الاحتلال منها عادت إليها، مشيرة إلى أن دبابات الاحتلال اليوم الخميس بدأت بالقصفت العشوائي على مدرسة حمد للبنين وا التي تأوي مئات النازحين المنازل المحيطة بها، مخلفة ثلاث شهداء وعشرات الاصابات.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف مناطق في شرقي وغربي خانيونس.

وقالت مراسلة العالم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي اتركب مجزرة أخرى بحق عائلة القرناوي في مخيم البريج، كما قصف مدينة دير البلح وكذلك المناطق الشرقية من القطاع مثل مخيم النصيرات جحر الديك وكذلم مدينة وادي غزة، ومشيرة إلى أن كيان الاحتلال استهدف مخيم جباليا وعزبة عبد ربه وهناك قصف شمال بيت حانون.