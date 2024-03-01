قوات الاحتلال تشنّ حملة مداهمات واعتقالات في قرى الضفة الغربية

العالم _ خاص بالعالم

وفي جنوب غرب مدينة الخليل استُشهد شقيقان واصيب ثالث بجروح جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهم، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان الشوامرة متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال بعد ساعات قليلة على استشهاد شقيقه نجم الدين.

وباستشهاد الشقيقين تجاوز عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 416 شهيدا.

مدينة سلفيت شمالي الضفة كانت هي الأخرى هدفاً لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بالاعتداء على سكانها.

وفي بلدة جبع في جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان المقاومة وقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة فيما أصيب شاب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في رأسه، خلال اقتحام بلدة بيرزيت، شمالي محافظة رام الله.

كما أصيب فلسطيني إثر دهسه والاعتداء عليه من قبل مستوطن إسرائيلي، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوبي نابلس.

وفي وقتٍ سابق، استشهد شاب فلسطيني من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، كما أصيب شاب آخر في بلدة قصرة جنوبي المدينة، وذلك خلال مواجهات اندلعت في البلدتين مع قوات الاحتلال المقتحمة.

يأتي ذلك في وقت يواصل قادة الاحتلال التحريض على سكان الضفة حيث أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيطلب في مجلس الوزراء 'تغيير النهج' في الضفة الغربية، معتبرا أن لا اختلاف بين الضفة وقطاع غزة على حد قوله.