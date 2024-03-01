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فيما تدعو لوقف فوري لإطلاق النار..

أستراليا 'تشعر بالرعب' من مجزرة 'شارع الرشيد'

أستراليا 'تشعر بالرعب' من مجزرة 'شارع الرشيد'
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن بلادها "تشعر بالرعب من الكارثة التي وقعت في غزة، والأزمة الإنسانية التي أدت إليها".

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك، تعقيبا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وأضافت وونغ في بيان: "تؤكد هذه الأحداث دعوة أستراليا منذ أشهر إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وتابعت: "يجب حماية المدنيين. ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين في أمس الحاجة إليها".

وأشارت إلى أن أستراليا تقدم 46.5 مليون دولار أسترالي (30 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية تشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى، وسيتم الإعلان عن دعم إضافي عاجل في الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أنها "أصدرت تعليمات مباشرة لوزارة الخارجية للتعبير عن وجهات نظر بلادها للسفير الإسرائيلي في أستراليا".

وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.

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