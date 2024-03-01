شاهد.. ادعاءات الاحتلال حول مجزرة شارع الرشيد

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق أن يتنصل من مسؤولية مجزرة شارع الرشيد بحيث مرة يدعي أنها ناتجة عن التدافع والتزاحم، ومرة يدعي كان هناك خطرا على جنود الاحتلال في المنطقة لذا اضطروا إلى اطلاق النار بشكل المكثف.

ونوه مراسلنا إلى تصريح ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حيث قال ان الجنود الذين ارتكبوا المجزرة هم أبطال وان ما قاموا به هو العمل الصحيحي، مؤكدا أن هذا التصريح بحد بحد ذاته يدين كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ان رفعت ضده دعوى قضائية.

شهر رمضان يقسم الداخل الإسرائيلي

قال مراسل العالم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشهد داخل كيان الاحتلال انقساما حول التعامل مع شهر رمضان المبارك تحسبا من الانفجار الذي يحدث في الضفة الغربية جراء التصعيد من قبل بعض قادة الاحتلال.

وأضاف، أن رئيس الشاباك رونين بار حذر من تصرفات بن غفير وسموتريش، مؤكدا ان التأخر في اتخاذ قرارا واضحا بالنسبة للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.

وأشار مراسل العالم بأن كيان الاحتلال سلب مسؤولية المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان من بن غفير وسلما لمجلس الحرب الإسرائيلي.