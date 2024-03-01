ما هو أكبر تحدي أمام المرشحين في الانتخابات التشريعية الايرانية؟

العالم _ مراسلون

كان قائد الثورة الاسلامية آية اله السيد علي خامنئي من اوائل المقترعين، اقتراع لم يكن لمجرد انتخاب مجلس او برلمان، بل هو بمثابة ممارسة دور في حل مشاكل البلاد وضمان مستقبله السياسي والأمني.

و بعد الادلاء بصوته، وجه قائد الثورة الاسلامية النصح للشعب الايراني، قائلا : تسابقوا في اعمال البرّ على الاخرين، وبادروا قدر الامكان الى الادلاء بأصواتكم في صناديق الاقتراع خلال الساعات الاولى من بدء الانتخابات.

طوابير اصطفت منذ الدقائق الاولى من فتح ابواب الاقتراع، الثقلان الاساسيان في المعترك السياسي الايراني وعلى مدى اشهر من يوم الاقتراع اعد العدة لهذا اليوم.

الاصوليون الذين خاضوا السباق الانتخابي بعدة لوائح في العاصمة طهران يتطلعون لاغلبية مريحة في البرلمان المقبل.

اما الاصلاحيون وان كانوا يشكون من عدم تأييد اهلية عدد من مرشحيهم من قبل مجلس صيانة الدستور الا انهم اجتمعوا في دعم قائمة واحدة في العاصمة طهران وكانه اجتماع بين الاضداد داخل البيت الاصلاحي لإبعاد التشتت.

اما فوق الاصلاحيين والأصوليين هو الناخب الايراني، يرنو لتزريق روح جديدة في البرلمان على يكون سبيلا لحل مشاكل البلاد وفي طليعتها الاقتصاد ..وهنا التحدي الاكبر امام المرشحين.

وقالت احدى الناخبات لقناة العالم: اتمنى التغيير وأملي في ذلك كبير، اعتقد بان التغيير ممكن وان صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد.

كما قال احد الناخبين: ما نريده اليوم هو تغيير الموجود وايجاد حل لازمات البلاد وذلك عبر انتخاب الاصلح.

بالنسبة لهؤلاء القضية ليست مجرد انتخابات، انما انتخاب بحثا عن تغيير.