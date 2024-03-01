شاهد.. هكذا رد الشعب الإيراني على القصف الإعلامي للانتخابات التشريعية

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد أفقهي في التغطية المباشرة لقناة العالم حول الانتخابات التشريعية الإيرانية إن هذه الانتخابات إي انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وانتخابات مجلس خبراء القيادة اُستهدفت من قبل الإعلام المعادي قبل إجرائها، من أجل أن يوهموا الطبقة الرمادية بأنها ليست معنية بمصير البلاد، مؤكدا أن حضور الشعب الإيراني بكافة أطيافه في مراكز الاقتراع رد وبشكل قاطع على كل هذه الدعايات الإعلامية.



وأضاف، أن الحضور الجماهيري في مراكز الاقتراع تسبب باليأس لأعداء الثورة الإسلامية، حيث أظهر مرة أخرى بأن الشعب الإيراني يقف خلف الثورة الإسلامية ومبادئها بقوة وصلابة.



وأشار السيد أفقهي إلى أن الشعب الإيراني من خلال صناديق الاقتراع أثبت التزامه بالحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية التي كانت وماتزال خياره الوحيد في ظل كل ترهات أعداء الجمهورية الإسلامية.

هذا ويواصل الايرانيون الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، حيث تشهد مراكز الاقتراع اقبالا حاشدا من قبل الناخبين منذ اللحظات الاولى من بدء عملية التصويت عند الساعة 8 صباحا بحسب التوقيت المحلي.