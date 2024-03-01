موفدة العالم: أهالي "اصفهان" يحتفلون بالعرس الانتخابي

العالم _ مراسلون

وأكدت مراسلة العالم ان محافظة اصفهان تحتل المرتبة الثانية بعد طهران في تسجيل اكبر نسبة الترشيح في انتخابات مجلسي الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة، حيث بلغ عدد المرشحين في اصفهان 615 مرشحا، 76 منهم نساء.

ونوهت الى ان نسبة مشاركة النساء في هذه الدورة بلغت 12 في المئة.

واشارت الى ان المرشحين يتنافسون على 20 مقعدا.

وأكدت مراسلة العالم أنه تقام احتفالات في المحافظة بما أن هذه الانتخابات تعتبر عرسًا ديمقراطيًا بالنسبة للايرانيين.

یذكر انه منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، انطلقت انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الـ12 و مجلس خبراء القيادة الـ6 في ايران بمشاركة واسعة من قبل الناخبين.

وأدلى قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئي صباح الیوم بصوته في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الانتخابات.