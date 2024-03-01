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استشهاد شقيقين فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب الخليل

استشهاد شقيقين فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب الخليل
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الليلة، استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان الشوامرة (28 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب غرب الخليل، بعد ساعات قليلة من استشهاد شقيقه نجم الدين.

العالم - فلسطين

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة أشقاء بالقرب من "بيت مرسم"، ما أدى إلى استشهاد نجم الدين (25 عاما) على الفور بعد إصابته في القلب بشكل مباشر، في حين أصيب شقيقه صلاح بجروح حرجة في البطن والصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، وأدخل إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن استشهاده متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقهما نور الدين (30 عاما) ووصفت إصابته بالطفيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الأشقاء الثلاثة، وهم من بلدة دورا جنوب الخليل، بينما كانوا يجمعون "العكوب" بالقرب من "بيت مرسم" جنوب غرب الخليل، وبعد أن أصابتهم بجروح، سلمتهم لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل بيت عوا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.

وباستشهاد الشقيقين الشوامرة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 416، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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