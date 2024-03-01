شاهد..هدية خاصة من آية الله خامنئي لمراسلة لبنانية.. ما هي؟!

العالم- ايران

وفرحت مراسلة قناة "الميادين" في طهران، بيسان طراف، بعد حصولها على كوفية الإمام خامنئي التي أرسلها سماحته لها بعد طلبها شخصيا منه أثناء انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة.

وفي مقطع فيديو متداول ظهرت بيسان طراف، وهي تمسك بكوفية اية الله خامنئي.

وأوضحت طراف : حصلت على كوفية اية الله علي خامنئي، كنت طلبتها منه هنا بصوت عال بأني أريدها، فأرسلها لي مع أحد المرافقين.

وتابعت: هذه كوفية السيد خامنئي التي كان يرتديها، والآن أصبحت معي.

وفتحت نحو 59 ألف مركز اقتراع أبوابها، صباح اليوم الجمعة 1مارس 2024م، في 31 محافظة ايرانية والمدن والقرى التابعة لها أمام المشاركين في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

واعلنت العلاقات العامة بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، ان ما يزيد عن 350 مراسلا واعلاميا اجنبيا لدى 160 وسيلة اعلامية من 20 دولة في انحاء العالم، يغطون اخبار ومجريات الدورة الثانية عشرة للانتخابات التشريعية والدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة من داخل ايران.

واشار المصدر ذاته، الى تغطية مراسم تصويت قائد الثورة الاسلامية الامام خامنئي خلال الدقائق الاولى بعد الاعلان عن فتح مراكز الاقتراع صباح اليوم الجمعة، وايضا الحضور الحماسي للشعب الايراني في انحاء البلاد، من قبل هؤلاء الاعلاميين الاجانب، الذين سيواصلون مهامهم في هذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الثقافة الايرانية حتى الساعات الاخيرة من عملية الاقتراع الجارية في البلاد.