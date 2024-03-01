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شاهد.. جيش الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية بمساعدات غذائية شمالي غزة

الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الأردني، صباح الجمعة، تنفيذ 3 إنزالات جوية لمساعدات غذائية تستهدف عدداً من المواقع شمالي قطاع غزة، وبمشاركة 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي.

العالم - الأردن

وقال الجيش إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية نصرة للأهل في قطاع غزة ودعم صمودهم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتابع: “تأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع ودخولها ليومها السابع والأربعين بعد المئة”.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا في عمّان باتجاه مطار العريش الدولي في مصر، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

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