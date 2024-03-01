الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤
٠٣:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعلن إصابة 3014 عسكريا منذ بداية عدوانه على غزة

الاحتلال يعلن إصابة 3014 عسكريا منذ بداية عدوانه على غزة
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة خمسة ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

العالم - الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له وفقا لوسائل إعلام عبرية إصابة 3014 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة بينهم 1432 في العدوان البري.

وأشار إلى أن 317 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة بينهم 36 جروحهم خطيرة.

ولليوم 147 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان، إلى ارتقاء 30 ألفا و 228 شهيدا، وإصابة 71 ألفا و 377 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

روابط ذات صلة

قناة أوروبية تكشف تفاصيل كذبة 'قتل 10000 من حماس'