الاحتلال يعلن إصابة 3014 عسكريا منذ بداية عدوانه على غزة

العالم - الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له وفقا لوسائل إعلام عبرية إصابة 3014 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة بينهم 1432 في العدوان البري.

وأشار إلى أن 317 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة بينهم 36 جروحهم خطيرة.

ولليوم 147 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان، إلى ارتقاء 30 ألفا و 228 شهيدا، وإصابة 71 ألفا و 377 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.